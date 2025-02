Etruria Cooperativa. Finalmente la svolta

Dal sistema produttivo locale arriva una buona notizia. Sottoscritto dalla Rsu della Filcams Cgil di Siena il rinnovo dell’integrativo aziendale del gruppo Etruria Cooperativa con sede a Badesse, nel comune di Monteriggioni, una delle principali aziende di supermercati del centro Italia.

"Un contratto che ha visto le rappresentanze sindacali, unitamente alla Filcams CGIL di Siena, impegnate in mesi di contrattazione – spiega Mariano Di Gioia, segretario generale dell’Organizzazione – una contrattazione che ha migliorato le condizioni dei lavoratori portando degli avanzamenti rispetto all’integrativo scaduto a dicembre dello scorso anno: riconoscimento delle tutele reali (articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) dopo 30 mesi di anzianità aziendale, aumento della percentuale a carico dell’azienda fino al 2.10% per quanto riguarda la previdenza cooperativa, regolamentazione dello smart-working, ulteriori condizioni per l’anticipo del trattamento di fine rapporto".

E ancora: "Inoltre abbiamo lavorato, insieme alla Rsu per veder riconosciute alcune indennità di disagio, - prosegue il sindacalista – ad esempio quella delle celle per chi lavora le carni. Un riconoscimento anche per quanto riguarda chi purtroppo subisce violenze di genere".

Un lavoro iniziato con l’ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro necessità,- conclude Mariano Di Gioia - un lavoro che si è tradotto in un integrativo aziendale che oltre al riconoscimento della parte normativa vedrà, se raggiunti gli obiettivi, un’erogazione di un premio di risultato ripartito fra tutti i lavoratori".

Marco Brogi