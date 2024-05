Esche avvelenate, chiusi i giardini pubblici

Esche, probabilmente avvelenate, trovate ai giardini pubblici ad Asciano. Il Comune si è subito attivato segnalando l’accaduto. Chiudendo l’area verde per effettuare la bonifica. "L’amministrazione comunale informa che – scrive sul profilo facebook il Comune – a causa del rinvenimento di alcune presunte esche avvelenate, il parco Area verde di via Togliatti rimarrà chiuso in via preventiva". La nota spiega poi che "i carabinieri, immediatamente allertati e avvisata la Polizia municipale, hanno preso in carico le presunte esche per farle analizzare all’Istituto zooprofilattico e, tramite il Nucleo antiveleno, procederanno con la bonifica del parco stesso che verrà riaperto al pubblico non appena messo in sicurezza".

Grande la rabbia fra i cittadini che frequentano il parco con i cani. C’è chi dice di essere sicuro che non abbia mangiato niente di strano il prorprio animale, altri chedono di essere informati sui risultati delle analisi visto che alcuni veleni fanno effetto anche dopo alcuni giorni. E se ci sono telecamere nella zona, com’è assai probabile, la speranza dei residenti è che venga individuato chi ha messo quelle esche per uccidere gli animali. Non è la prima volta che si trovano spugne fritte – è accaduto anche a Siena, qualche tempo fa – che una volta nello stomaco del cane causano atroci dolori.