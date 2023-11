Esce fumo al distributore, chiama i pompieri

Grande spavento ieri mattina in fondo a via Aretina per l’investimento di un pedone avvenuto in tarda mattinata, proprio all’altezza del circolo. E’ stato dato immediatamente l’allarme, sul posto è arrivata subito un’ambulanza che ha soccorso e portato via una ragazza. Le sue condizioni non sembravano gravi. Gli accertamenti sono stati svolti dalla polizia municipale che ha inviato sul posto una pattuglia.

Nel tardo pomeriggio, invece, per il corso ha destato curiosità la presenza dei vigili del fuoco. Nessun incendio ma perdite di acque in due locali collegate, secondo una prima ricostruzione, con probabilità alla rottura di tubazioni.

Il giorno precedente invece, i pompieri hanno effettuato un intervento a dir poco singolare. Nel pomeriggio hanno infatti ricevuto una segnalazione da parte di un automobilista che si era fermato a fare rifornimento di benzina al distributore lungo la Cassia, prima della Coroncina. L’uomo era spaventato perché quando dopo aver messo il denaro

ha preso la pompa per erogare il carburante ha cominciato a vedere uscire fumo. Di qui la telefonata ai vigili del fuoco che hanno recintato l’area, mettendo il nastro e avvertendo il titolare delle necessità di intervenire e verificare. Non c’era comunque alcun incendio.