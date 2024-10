"Eroica" un esercito di 9.000 iscritti. Conta solo la passione per la bici

Il conto alla rovescia per l’Eroica 2024 sta per finire. Domani scatta infatti la due giorni della ciclostorica più famosa al mondo di scena a Gaiole in Chianti, nata nel 1997 da un’idea di Giancarlo Brocci, e divenuta negli anni un esempio di valorizzazione del patrimonio ambientale, di stile di vita sostenibile e di ciclismo pulito. Un due giorni in cui ogni partecipante fa "l’eroico" a modo suo: l’importante è dimostrare che ci si può sacrificare col sorriso per una passione sana come quella per le due ruote. L’Eroica nasce infatti da un amore per la bicicletta e per i valori che hanno ispirato il ciclismo nel secolo scorso. Valori che l’evento recupera per far riscoprire ‘la bellezza della fatica ed il gusto dell’impresa’ sottolinea il celebre motto. Fu il ciclismo ‘eroico’ di Gino Bartali e Fausto Coppi ad insegnare i bisogni veri, legati al sacrificio che cerca i limiti del proprio fisico. Fu quello un ciclismo in grado di diffondere rispetto e creare legami tra avversari leali. E’ da queste concezioni romanticamente attuali che nacque L’Eroica, che quest’anno conta 9000 iscritti (da 52 paesi) a numero chiuso, di cui il 40 per cento stranieri. Cinque i percorsi a disposizione degli appassionati: il più lungo, di 209 chilometri e circa 4000 metri di dislivello, è anche un percorso permanente fruibile tutto l’anno con partenza e arrivo da Gaiole in Chianti. Il percorso di 106 chilometri è dedicato ai "Cento anni di radio". Gli orari della corsa: domani per la 209km, dalle 4,30 alle 5 per biciclette costruite prima del 1930; 209km dalle 5 alle 6; per la 135km dalle 6 alle 7. Domenica per la 106km: dalle 7 alle 7,30; per la gara da 81km: dalle 8 alle 9,30; per la 46km: dalle 8 alle 9,30. Previsti punti ristoro e tanti eventi collegati. Sono due le navette ‘eroiche’ che saranno impiegate e alle quali è stato dato il nome di due eroici per eccellenza: la Bartali coprirà Gaiole in Chianti, Ponte delle Grancaie, bivio Monti, Monti in Chianti, Brolio per tornare di nuovo a Gaiole. La Coppi collegherà invece Gaiole a Montegrossi. Attraverso la partnership con Sei Toscana, infatti, sarà fatta una raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante tutta la manifestazione e verranno svolte attività di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente, dei rifiuti e dell’economia circolare.

Guido De Leo