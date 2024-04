Erba alta alle scalette. La pioggia e poi il caldo fanno ’esplodere’ il verde

Erba alta in città (nella foto le scalette che dal posteggio Il Campo portano a via Duprè) complici le piogge dei giorni scorsi seguite da un caldo identico a quello che si registra anche a fine giugno. Pubblichiamo questa foto proprio perché alcuni turisti, dopo aver lodato l’affaccio che dà su porta giustizia e piazza del Mercato, hanno rivolto lo sguardo sull’erba alta commentando appunto che era ’particolarmente’ rigogliosa. Nulla di nuovo, comunque. Ogni anno in questa stagione c’è da sempre "l’esplosione" del verde che deve essere regimentata