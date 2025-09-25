Hotel di lusso nella dimora storica. Palazzo Sozzini Malavolti è pronto. Il taglio del nastro a maggio 2026

Dopo dieci anni riapre a maggio 2026 in Pantaneto lo storico Palazzo Sozzini Malavolti che, dopo aver ospitato la sede dell’Inps e dell’Università per Stranieri, ora cambia pelle e diventa un hotel di lusso. A scommettere sull’antica dimora nel centro storico di Siena, il Gruppo Accor, che con il marchio Emblems Collection si appresta a debuttare l’anno prossimo in Italia con quattro strutture di alta gamma. Tra le location prescelte, come detto, c’è Pantaneto: qui Palazzo Sozzini Malavolti, finito nel portafoglio immobiliare di Bnp Paribas Real Investment, dopo essere passato di mano all’Intermedia Iniziative srl di Sauro Bartolucci, è stato individuato come luogo ideale per ospitare un relais a cinque stelle. I numeri parlano chiaro: 4.250 mq di superficie, 38 camere luxury, una piscina coperta a sfioro con affaccio sul giardino progettato dall’architetto Agostino Fantastici. Ci saranno inoltre una spa, un ristorante stellato e un bar champagneria aperti anche a clienti esterni alla struttura. Qui quattro sale con arredi disegnati dallo stesso Fantastici e caminetti in marmo saranno sottoposti a restauro conservativo e, grazie a una convenzione con il Comune, potrebbero essere aperte al pubblico per visite guidate. E’ previsto inoltre un collegamento interno con il Museo del Leocorno. Il tutto, con un investimento complessivo di 20 milioni di euro. Buone notizie anche sul fronte dell’occupazione: il ralais a cinque stelle impiegherà una quarantina di persone in modo diretto, senza contare poi le ricadute sull’indotto. Insomma, una boccata d’ossigeno per l’economia della città.

Con nuove aperture in aree di grande fascino, Accor intende rafforzare la propria presenza nei luoghi in cui i viaggiatori cercano soggiorni unici, contribuendo al tempo stesso alla crescita a lungo termine dell’ospitalità locale. Attualmente Accor ha oltre 75 strutture in Italia ed è il secondo gruppo alberghiero sul territorio nazionale, con una presenza che copre tutte le categorie, dall’ultra-lusso all’economy. L’espansione in corso riflette la capacità di offrire un sistema di esperienze integrate: dagli hotel ai treni, dalle residenze private agli yacht, dai ristoranti d’autore ai co-working, fino a wellness club, spa, resort e all inclusive. "Il Sud Europa, e in particolare l’Italia, rappresentano un’area strategica per lo sviluppo a lungo termine dei nostri brand luxury – ha spiegato Paul Rosenberg, Regional vice president luxury brands per Francia, Sud Europa e Nord Africa, in un’intervista a Il Sole 24 ore –. La nostra crescita è guidata dal rispetto per la cultura locale, da un approccio sostenibile e da una collaborazione solida con partner di fiducia. Le relazioni con i proprietari degli hotel sono un pilastro fondamentale della nostra strategia: insieme vogliamo consolidare la presenza di Accor in destinazioni chiave come Roma, Milano e la Sicilia, contribuendo a un’evoluzione dell’ospitalità che sia attuale, responsabile e in linea con le esigenze dei viaggiatori di oggi". Dal prossimo anno anche Siena entrerà dunque a pieno titolo nell’elenco delle destinazioni di lusso di Accor. Ma non finisce qui. Tra le ultime attività nella fascia premium del mercato c’è il brand Orient Express. Quest’anno ha debuttato La Dolce Vita Orient Express, il nuovo treno luxury che propone itinerari di viaggio slow in cui si intrecciano arte, paesaggi e alta cucina a tre stelle Michelin, curata dallo chef Heinz Beck. La primavera scorsa il treno è passato anche per il nostro territorio, percorrendo la tratta Roma-Montalcino e Roma-Siena. Un viaggio esperienziale, che ha portato i visitatori alla scoperta delle bellezze naturali e delle eccellenze enogastronomiche delle terre di Siena.