’Eppur si muove’ Il mondo non guarda alle urne

Pino Di Blasio

Lo abbiamo scritto in tempi non sospetti, i fatti iniziano a darci ragione. Il mondo si muove e se ne frega delle elezioni per il nuovo sindaco di Siena. Il Monte dei Paschi ha il nuovo consiglio d’amministrazione e sarà condotto per altri tre anni da Luigi Lovaglio come ad. Il Biotecnopolo e il Centro antipandemico nazionale hanno mosso i primi passi e ottenuto i primi finanziamenti, aprendo fronti e alleanze, potenziali per ora, anche con imprese senesi. Gli aspiranti sindaco animano la campagna elettorale a colpi di poster, post e raffica di liste. Noi insisteremo a voler portare i candidati sul terreno della concretezza. Invitandoli ai confronti con i rettori delle due Università e con i dirigenti delle categorie economiche.