Epatite C: screening gratuiti a Siena per i nati dal 1969 al 1989

Da oggi aumenta l’offerta dei prelievi per gli esami di laboratorio presso il poliambulatorio di Pian d’Ovile e in tutti i distretti periferici della Zona Distretto Senese. L’annuncio è dell’Asl Sud Est: gli orari sono consultabili sul sito dell’Azienda, che ricorda che i prelievi nei distretti periferici sono solo su appuntamento, mentre l’accesso diretto, che è possibile unicamente in Pian d’Ovile, viene garantito dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.45. Per prenotare ci si può rivolgere agli sportelli Cup, al Cup telefonico (0577 767676) e attraverso la modalità Zerocode dalla pagina web regionale.

Intanto la Regione annuncia, con avvio lunedì prossimo, in tutte le province della Toscana, il programma di screening gratuito sull’epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto. Dall’epatite C oggi si può guarire, per farlo però è necessario diagnosticarla in tempo: l’infezione infatti spesso decorre senza sintomi, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato.

La campagna di screening riguarda i nati tra 1969 e 1989 (920mila persone tra 34 e 54 anni). E’ estesa inoltre, indipendentemente dall’età, alla popolazione carceraria e a chi è seguito dai servizi per le dipendenze.

Lo screening consiste in un test rapido, pungidito, su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-Hcv, con risultato in pochi minuti. Per realizzare i controlli, gratuiti, la Toscana ha ricevuto dallo Stato 4,9 milioni di euro. Sono 122 le sedi delle associazioni in Toscana e 38 quelle delle Asl dove si potrà effettuare il test: nella provincia di Siena è possibile farlo presso Misericordia di Abbadia San Salvatore, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Gimignano e di Gaiole in Chianti; alla Croce Rossa di Montepulciano, Pubblica assistenza di Chiusi Scalo e in pian d’Ovile all’Asl a Siena.

