Enoteca Italiana. Un anno di eventi per il rilancio

Il 2024 è stato l’anno della ripartenza per Enoteca Italiana Siena sotto la guida della presidente Elena D’Aquanno. Molti gli eventi e gli appuntamenti che hanno segnato la strada della rinascita del marchio che, dopo un passato travagliato, tornerà presto a casa, nei bastioni della Fortezza Medicea nel 2025.

Ad aprile c’è stato il ritorno a Vinitaly, dopo oltre 10 anni di assenza, grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Delle Città Del Vino e a maggio l’assegnazione dei due bastioni della Fortezza, poi a giugno presso la Camera dei Deputati la presentazione della Fondazione Enoteca Italiana Siena.

A luglio la presenza al Campidoglio per la cerimonia di premiazione del Concorso Enologico Internazionale di Città del Vino, dove la presidente D’Aquanno ha premiato alcune aziende vincitrici. Ad agosto è stata avviata una collaborazione tra Enoteca Italiana Siena e Regione Lazio, per l’apertura di un punto Enoteca a Roma e per sviluppare progetti in vista del Giubileo 2025.

A settembre il marchio era presente al G7 dell’Agricoltura a Siracusa, a ottobre la partecipazione al Ttg Travel Experience di Rimini, poi la presenza a Verona alla II Edizione dell’International Conference on Wine Museums. A novembre il Forum Internazionale del Turismo a Firenze.

In Fortezza Medicea la visita del sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio La Pietra, della vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi e del deputato Francesco Michelotti. A chiudere l’anno la presentazione della Commissione di Degustazione.