Energia e rinnovabili: "Così aiutiamo le aziende"

Sono stati Confcommercio Siena e Chianti Banca a organizzare l’evento ‘Abbasso i costi energetici e i tassi’: un incontro con le aziende del territorio per far conoscere loro le grandi opportunità offerte dai bandi regionali in uscita dedicati agli investimenti delle Pmi, all’efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili e confermare la disponibilità dell’istituto bancario al sostegno finanziario alle stesse aziende. L’appuntamento è per lunedì alle 9,15, all’Auditorium di Chianti Banca, a Fontebecci. "Un’idea che nasce da lontano – dice il presidente di Confcommercio Siena, Stefano Bernardini –. Considerato l’aumento dei costi per l’energia degli, è doveroso, da parte nostra, mettere in atto tutte le iniziative possibili, per aiutare le aziende a risparmiare". I bandi sono tre: uno elargisce contributi da 11 milioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 5 milioni e mezzo per l’efficientamento degli immobili, due mirano a sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese. "Aspettavamo da tempo l’uscita di questi bandi – ha commentato il direttore Confcommercio Siena, Daniele Pracchia –. Ci sono molte aziende, nel turismo e nel commercio, che consumano tanta energia: questi contributi potrebbero abbattere i loro costi, a partire dall’installazione degli impianti. I finanziamenti, poi, sono un’opportunità per nuovi investimenti o per rivedere quelli già esistenti: con Chianti Banca collaboriamo da tempo e proficuamente. Non sono neanche esclusi interventi della Fises".

"L’invito è chiaramente a tutte le aziende – ha aggiunto il direttore –. Le imprese, con questi contributi possono andare verso una direzione di innovazione fondamentale, ovvero l’efficientamento energetico e la produzione da fonti rinnovabili, vero must del nostro tempo e concreta prospettiva da costruire per il risparmio e per l’innovazione a cui tutti siamo chiamati. Le proposte regionali vanno in questa direzione. E noi aiutiamo le imprese a raggiungere questo obiettivo". L’iniziativa partirà alle 9,15 con i saluti del presidente Bernardini. Seguiranno quelli del presidente ChiantiBanca, Cristiano Iacopozzi e del direttore Pracchia, con l’intervento ‘Una grande opportunità per tutte le imprese. Alle 9,45 interverrà Cristiano Ciardiello, funzionario di Confcommercio Siena, per la ‘Presentazione dei bandi della Regione Toscana’.

A.G.