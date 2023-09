Emma Villas, primo giorno in Borsa. Bisogno: "Una quotazione faticosa"

"È stata una IPO faticosa e impegnativa, il mercato è in un momento molto complesso e articolato. Però per noi è sufficiente perché abbiamo intenzione di entrare anche in maniera graduale e senza fare delle operazioni stravolgenti o troppo forzate". Gianmarco Bisogno, presidente e amministratore delegato di Emma Villas, ha commentato così la cerimonia per la prima giornata di quotazioni in Borsa sull’indine Euronext Growth. L’esordio non è stato molto felice, il titolo ha ceduto il 4,54%, ed è sceso a 3,15 euro da un prezzo di collocamento a 3,28.

"Sono contento - ha aggiunto Bisogno dopo la campanella - soprattutto perché la quotazione è una base di partenza per la nostra azienda, che ci potrà consentire di avere dal punto di vista finanziario delle somme importanti da utilizzare per lo sviluppo: acquisire altre società del settore, sviluppare la nostra rete e i canali di vendita. La Borsa ci consentirà di essere conosciuti molto di più, è la certificazione per i nostri proprietari e per i nostri clienti di una società che ha tutti i requisiti in regola"