’Emergency in mostra’. Esposizioni e dibattito all’Università Stranieri

Manifesti realizzati da artisti per celebrare il trentennale dell’Associazione, pannelli che spiegano la situazione nel Mediterraneo, scatti con i salvataggi in mare: è quanto si potrà vedere nelle due mostre che il gruppo Emergency di Siena ha organizzato in piazza Carlo Rosselli, nei locali dell’Università per Stranieri. Le due esposizioni, dal 4 all’8 novembre, si concentrano sull’attività di soccorso della nave Life Support e sui trent’anni di attività di Emergency. Ad inaugurare il progetto sarà un dibattito con il rettore Tomaso Montanari e il responsabile sanitario della Life Support Roberto Maccaroni lunedì prossimo a Unistrasi alle 15.