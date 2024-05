Elly Schlein a Siena domenica mattina. Il week end del Pd inizia con Nardella

Fine settimana di appuntamenti elettorali per il Pd senese. Il clou domenica mattina, quando arriverà la segretaria nazionale Elly Schlein: l’appuntamento alle 9.45 in piazza Indipendenza. Insieme a Marco Sarracino, deputato e commissario dell’Unione comunale, sarà alla raccolta firme organizzata per sostenere la proposta di legge popolare sul salario minimo. L’occasione, per Schlein, per tornare a incontrare cittadini ed elettori senesi. Il giorno prima, sabato 25, sarà a Siena Dario Nardella, sindaco di Firenze candidato alle Europee per il Pd: dalle 8.30 alle 9.30 incontrerà i cittadini al mercato di San Miniato, dalle 9.45 attraverserà la città da piazza Gramsci fino al Circolo Sant’Agostino, per un incontro con i sindacati e le associazioni di categoria per un punto sul mondo del lavoro e dell’economia. Alle 11 Nardella sarà in piazza del Campo, al Bar Il Palio, per un aperitivo e per incontrare la cittadinanza. "La preziosa esperienza di Nardella come presidente di Eurocities, la più grande associazione dei sindaci europei – annuncia il Pd – lo rende sensibile a un maggior protagonismo dei cittadini in Europa attraverso l’indispensabile ruolo delle loro città".

Il giorno dopo sarà la volta della segretaria nazionale, che era stata presente in campagna elettorale a Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, per sostenere Susanna Cenni e Riccardo Vannetti. Ora l’iniziativa sui temi nazionali e la campagna per le europee.