Elly Schlein a Poggibonsi: "Sono qui per Cenni. Mi piace la tenacia con cui affronta le cose"

Un intervento improntato ai valori. Li elenca a uno a uno, Elly Schlein (lavoro di qualità, diritto a una buona impresa, sanità pubblica, solidarietà e istruzione) tra gli applausi del popolo del centrosinistra radunato in gran numero nella Sala La Ginestra, a Poggibonsi. La segretaria del Pd, arriva quasi puntuale all’incontro a sostegno della candidatura a sindaco di Susanna Cenni. La accolgono le donne della Valdelsa che da mesi pronunciano il loro ’no’ alla guerra attraverso flash mob e marce silenziose, chiedendo il ’Cessate il fuoco’.

Elly Schlein si sofferma di fronte a loro. Una componente del gruppo sussurra "articolo 11", riferendosi alla Costituzione e al ripudio dei conflitti. "Un momento che abbiamo organizzato in quattro e quattr’otto – afferma Susanna Cenni, introdotta dalla leader del Pd di Poggibonsi, Lore Lorenzi – cogliendo la disponibilità di Elly tra i suoi impegni. E anche noi stiamo tenendo un buon ritmo dal 22 febbraio, giorno della presentazione". Schlein è reduce da Firenze dove sostiene la corsa di Sara Funaro e in prima fila c’è anche il primo cittadino uscente Dario Nardella con i sindaci della Valdelsa, da Bussagli a Marrucci, e il senatore Silvio Franceschelli. La leader Pd incita Cenni e il suo progetto racchiuso nello slogan ’Avrò cura di te’: "Conosco Susanna da tempo, sono qui per sostenere un’amica, mi piace la tenacia con cui porta avanti i suoi progetti. Le auguro di saper ascoltare i problemi delle persone, raccogliendone anche le difficoltà". Quindi invia "un abbraccio al candidato sindaco di Colle, Riccardo Vannetti, che non è potuto intervenire" ed entra nel merito delle questioni più stringenti. A cominciare dal diritto alla salute: "Il Pd difende la sanità pubblica dai tagli del governo Meloni, che c ha cancellato il fondo affitti". E poi parla delle comunità energetiche, dell’impegno contro l’astensionismo alle urne, "per non ritrovarci a politiche all’insegna dell’uomo solo, o della donna sola, al comando". Tante idee, ma sono i valori a fare la differenza, conclude Schlein, affidandosi alla Costituzione. Sipario con foto di gruppo sulle note di ’Futura’ di Lucio Dalla.