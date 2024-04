"Ripristinare la linea S54 del pollicino"

Interrogazione della consigliera comunale Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile relativa alla modifica per percorso del Pollicino linea S54. "PNel periodo Covid, a seguito dell’espansione del suolo pubblico concesso alle attività di ristorazione, il percorso della linea in oggetto è stato modificato per la difficoltà di transitare in alcune strade – scrive Casciaro –. A partire da gennaio 2024 c’è stata una revisione degli spazi di suolo pubblico destinati alle attività di ristorazione, con una ripristino della situazione pre-Covid". E ancora: "A partire dal 26 febbraio un capolinea della linea S54, per gran parte della giornata, è stato spostato da Piazza Indipendenza a Piazza Matteotti – copntinua Casciaro –: questo determina un ulteriore ostacolo al raggiungimento di varie zone del centro storico tramite mezzi pubblici". Di qui la richiesta di informazioni: "E’ previsto il ripristino del percorso originale della linea S54 – incalza la consigliera civica –? Verrà reintrodotto il tratto che va dal Prato di Sant’Agostino in direzione di via San Pietro, raggiungendo Piazza di Postierla e quindi via Stalloreggi per poi rientrare nell’attuale tracciato in coincidenza della Piazzetta delle Due Porte?". In questo modo, secondo Casciaro, "si andrebbe a raggiungere con un mezzo pubblico la zona del Duomo, con un notevole vantaggio di lavoratori e studenti, ma anche di turisti non sempre in grado di affrontare i continui dislivelli presenti nelle aree del centro e in quelle limitrofe". La consigliera conclude: "Pur capendo che le vie in questione rappresentano zone decisamente frequentate dai pedoni, il ripristino di tale percorso potrebbe essere previsto anche solo per il periodo scolastico o magari non per tutte le corse programmate, alternando il tracciato attuale con quello precedente".