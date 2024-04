Padiglione Conolly, via al recupero. Diventerà un centro culturale

Il recupero e la valorizzazione del Padiglione Conolly è uno dei punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che si riunirà martedì. L’edificio viene annoverato tra i gioielli architettonici della città, in quanto realizzato dall’architetto Azzurri fra il 1875 e il 1877. Denominato ’Reparto degli agitati’, il Padiglione era stato costruito in osservanza al criterio della rigorosa separazione dei sessi articolandosi in due ali di celle. Una circolare per il settore femminile fu denominata Conolly dal nome dello psichiata inglese, primario del manicomio di Hanwell (attuale West Londonn St. Bernard’s Hospital). Il Comune di Siena ritiene che "le potenzialità di sviluppo e valorizzazione derivanti dal recupero della struttura possono offrire una gamma di soluzioni sul piano strategico anche con riguardo agli interessi culturali ed economici della città". Inoltre Palazzo pubblico evidenzia che l’intervento di riqualificazione accresce l’identità del territorio". Vista quindi l’importanza storico-architettonica del complesso e il grave stato di incuria in cui si trova al momento, il Comune diventa promotore della valorizzazione dell’immobile, puntando alla realizzazione di un polo culturale poliedrico di ricerca, informazione, consulenza, cura e progettazione, anche alla luce delle nuove opportunità fornite dall’intelligenza artificiale.

Seguiranno quindi le interrogazioni: la prima riguarda la modifica del percorso della linea S54 del pollicino, la seconda affronta lo sviluppo delle politiche giovanili. A seguire, un quesito sull’aumento delle rette e la nomina del nuovo direttore dell’Asp. Altro tema sarà l’attuale viabilità di Vico Alto a seguito della chiusura dell’accesso al quartiere dal viale Achille Sclavo. La mancanza di illuminazione pubblica nella strada delle Tolfe sarà uno dei punti all’ordine del giorno con a seguire un’interrogazione sulla tutela della retribuzione minima salaria nei contratti del Comune. Saranno discussi il significato e la qualità dei dati del turismo 2023 a Siena, mentre una successiva interrogazione riguarderà la mostra ’Siena: the rise of painting 1300-1350’ organizzata dal Metropolitan Museum of Art di New York e dalla National Gallery di Londra. La redazione del piano del verde sarà il successivo punto all’ordine del giorno, con a seguire il tema del trasferimento della scuola dell’infanzia Acquacalda nell’emiciclo di San Miniato. Verranno poi affrontati la convocazione da parte del Sindaco di “un tavolo sul Biotecnopolo”, le modalità di invio arretrate dei condomini gestiti da Siena Casa Spa a vari condomini e le condizioni della casa circondariale di Santo Spirito. Ultimo punto, i lavori di adeguamento dell’uscita di sicurezza del cinema Nuovo Pendola.

C.B.