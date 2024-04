Elezioni, il ’rebus’ di Radicondoli. Giordano per ora corre in solitaria. Ma Guarguaglini e Moda fremono

Marco Giordano a oggi è l’unico candidato ufficiale alla carica di primo cittadino a Radicondoli. Di fatto da mesi la sua campagna elettorale, che porta avanti con la lista civica ‘Radicondoli è tua’, prosegue senza particolari intoppi. L’ufficialità è di gennaio 2024 e davanti a lui ora ci sono due mesi per proporre la sua visione per il futuro di Radicondoli. Quella che, però, sembrerebbe essere una campagna elettorale in solitudine con tutta probabilità non lo sarà affatto. È come quella parte dell’iceberg della quale si riesce a scorgere solo la punta, ma che in realtà nasconde una sorpresa sotto il filo dell’acqua. Questo perché a irrompere sullo scacchiere politico potrebbero esserci delle novità.

Così quella che potrebbe sembrare una campagna elettorale abbastanza scontata si prepara a essere una delle più ‘calde’ della Valdelsa. A breve, infatti, dovrebbero uscire altri due nomi, non nuovi, che correranno alla carica di sindaco. Non sono arrivate conferme, né ci sono certezze su questa possibilità, però, i nomi che circolano tra le strade di Radicondoli sono quelli di Francesco Guarguaglini e Luca Moda, rispettivamente sindaco e vicesindaco dell’amministrazione ancora in carica. Alcuni parlano di spaccatura, di rottura, di rapporti nel tempo deteriorati. A oggi tutte ipotesi, ma non dovrebbe mancare molto per avere alcune certezze sul risvolto futuro della politica radicondolese. Gli elettori nel 2019 furono 553, con un’affluenza del 81,92%, una delle più alte d’Italia. Guarguaglini vinse con il 63,8%. Alle scorse politiche del 2022 la coalizione del centrosinistra al Senato riuscì a prendere ben 195 voti, contro i 105 del centrodestra, 47 del M5s, 40 di Azione e altri. L’attuale amministrazione è governata dalla lista ’Energie per Radicondoli’, che portò alla candidatura di Guarguaglini dopo un percorso, sostenuto dalla società civile, dagli ambientalisti, dal Pd e dal centrosinistra in generale. Sarà non una questione di poco conto capire che posizione prenderà il Pd con i suoi referenti, dato che sia Guarguaglini che Moda fanno riferimento a quel mondo. Tutto potrebbe anche sfumare o, come sperano in molti, rientrare in un accordo pre-elettorale. A oggi il candidato è uno, domani presumibilmente tre.

Lodovico Andreucci