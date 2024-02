Elezioni, altri due nomi. Il Prc lancia Checcucci. Una lista civica per Lucii

Si sta componendo il mosaico per le amministrative a Poggibonsi. Rifondazione comunista candida a sindaco Loriano Checcucci, come era avvenuto già nella tornata del 2014 conclusasi con la prima elezione di David Bussagli. Sceglie invece Claudio Lucii, medico psichiatra, la lista civica promossa da Italia Viva provinciale e da Azione: candidato e lista civica si presentano oggi alle 18,30 al ristorante ’Alcide’.

Nella contesa elettorale, per il Pd, è entrata da alcune settimane Susanna Cenni, attesa invece domani nella Sala Polivalente La Ginestra alle 18,30, dal primo incontro pubblico nel cammino che condurrà all’appuntamento di giugno con le urne. L’ex parlamentare Dem può contare sul sostegno di Italia Viva Poggibonsi. E anche del raggruppamento costituito da Avanti Poggibonsi, attualmente rappresentato in Consiglio comunale: "Proseguiamo il nostro percorso all’interno dell’area democratica e alternativa al populismo", ha detto Simone De Santi della lista civica, annunciando l’appoggio alla candidata del Pd. Massimo riserbe nel centrodestra dove no si registra ancora nessuna ufficializzazione in proposito.

Le ipotesi sono collegate all’investitura del coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Manfredi Biotti, e ad altri profili che restano al vaglio. Dal canto suo, il Prc torna quindi a portare il proprio contributo alla politica cittadina: "Sosteniamo la candidatura di Loriano Checcucci a sindaco – spiegano da Rifondazione – sperando anche, perché no, di riuscire a vederlo davvero in Comune. Possono l’Ucraina, la Striscia di Gaza, lo Yemen avere uno spazio nel dibattito locale? Sì, perché il Pnrr non è eterno e se non abbiamo bene a mente che sovvenzionare le guerre in giro per il mondo ha ripercussioni negative sulla nostra capacità di investire risorse nel territorio, come possiamo amministrare un Comune?". Tra non molto, con l’ingresso nell’agone elettorale anche del candidato sindaco del centrodestra, il quadro a Poggibonsi sarà finalmente completo.

Paolo Bartalini