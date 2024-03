Elezioni a San Gimignano Lavecchia sfida Marrucci

SAN GIMIGNANO

Elezioni comunali, anche la macchina del "Centrodestra Unito" che candida a sindaco l’imprenditore delle torri Antonio Lavecchia si è messa in moto per lanciare la sfida al candidato del partito democratico, il sindaco uscente Andrea Marrucci, pronto per il secondo mandato. Il "Centrodestra Unito" si è ritrovato per la presentazione del candidato all’hotel ristorante "Da Pode" dove c’erano Lavecchia con gli onorevoli Tiziana Nisini per la Lega, Francesco Michelotti per Fratelli d’Italia e l’ex vice presidente del consiglio della Toscana Angelo Pollina di Forza Italia mettendo a fuoco le prime indicazioni del programma elettorale. In primis si parla di "decoro urbano, rilancio dei musei, promozione alle opere d’arte, valorizzazione del territori e delle frazioni, di nuovi manti stradali e nuovo lastricato nel centro storico, di nuova illuminazione". L’idea di fonti alternative energetiche a pannelli solari ed eoliche, senza danneggiare la natura, una migliore accoglienza turistica e aree di servizi. E ancora si propongono nuovi parcheggi, la promozione di eventi per giovani per portare in concreto ad un cambiamento".Per la senatrice leghista Tiziana Nisini, sangimignanese di adozione, "occorre rendere vivo il paese e coinvolgere le attività commerciali, programmare la stagione turistica, condividendo le scelte con i cittadini". L’onorevole di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti ha sottolineato di aver scelto e candidato una persona del fare che può aiutare San Gimignano sito Unesco, farlo crescere" smantellando l’ottica conservatrice verso il cambiamento. Angelo Pollina ha sottolineato come Antonio Lavecchia sia persona perbene e del fare, rilanciando per San Gimignano l’idea di un nuovo pronto soccorso avanzato per un servizio sanitario d’urgenza. Romano Francardelli