Elezioni a San Gimignano. Il centrodestra punta forte sul candidato Lavecchia

Il centrodestra unito in ‘Cambiamento & innovazione per San Gimignano’ con il canditato a sindaco, l’imprenditore Antonio Lavecchia, che si è presentato nella sala dell’Hotel San Paolo con una platea attenta e partecipata. Doveroso e sentito il minuto di silenzio per ricordare la tragedia degli operai morti sul lavoro a Firenze. Per questo le assenze forzate e giustificate della senatrice Tiziana Nisini (Lega), dell’onorevole Francesco Michelotti (FdI) e del delegato nazionale Palassini di Forza Italia. Hanno fatto gli onori di casa per presentare il candidato Antonio Lavecchia (che dovrà scontrarsi con all’attuale sindaco Andrea Marrucci al suo secondo mandato) l’ex vice presidente del consiglio regionale (già) Forza Italia Angelo Pollina e Giovanni Martinucci di FdI.

"L’amico Antonio che conosco da almeno vent’anni, è un uomo di centrodestra – comincia Pollina – una persona giusta, un uomo del fare e un imprenditore che si è fatto apprezzare nel nostro territorio della Valdelsa. Buon conoscitore dei problemi di San Gimignano fra i commercianti e, nel tempo – ha inoltre ricordato Pollina –, ha servito la maggioranza dei coltivatori diretti, commercianti e imprenditori per le sue capacità e disponibilità".

Ha precisato e sottolineato senza mezze misure di parole. "Oggi niente non è più impossibile e può essere maturo il cambiamento e orientamento politico anche a San Gimignano. Dove da anni c’è un sentire malumore comune per dare maggiore e precise risposte concrete". Il candidato sindaco Antonio Lavecchia, ormai adottivo di Sangi, ha sottolineato : "Contatterò i cittadini di San Gimignano, porta a porta, non solo per mettermi in gioco ma per averci messo la faccia in questa mia convinzione politica e nel dettagliato programma che sarà pronto a giorni e sia per scegliere la lista dei miei candidati di questo nuovo centro destra da presentare in campagna elettorale per camminare con le proprie gambe in questi 3 mesi". C’è però nell’aria una vocina che sussurra di una seconda candidata a sindaca nella fantomatica lista calendiana di Azione. Se fosse vero il Pd con Andrea Marrucci potrebbe stare alla finestra per ‘vedere’ chi passa sulle lastre di via di’ mezzo.

Romano Francardelli