Elezioni a Colle, Pii detta la linea: "La città sia centro della Toscana. Coalizione senza simboli di partito"

"Al centro della candidatura ci sarà il Comune come luogo di aggregazione, il punto di partenza per riportare Colle al centro della Valdelsa e quindi della Toscana". Queste le prime parole del candidato sindaco Piero Pii con un sapore simile ad un programma elettorale. Anche se, per parlare di idee e progetti c’è ancora tempo, perché sono ancora aperte le iscrizioni ai vari tavoli per la realizzazione del programma della coalizione civica. La coalizione civica si mobilita, però, il candidato detta la linea.

"Due i capisaldi – afferma in una nota dell’associazione Colle Sarà –: da una parte un profondo processo di partecipazione del territorio alla vita del Comune e poi una rivoluzionaria innovazione della macchina comunale. Dobbiamo essere consapevoli che la prima vera ‘impresa’ del territorio è il Comune, se questa non funziona al meglio, allora niente può funzionare bene".

E ancora: "Mi candido per un progetto civico, certamente senza chiudere la porta ai partiti – afferma Pii – Voglio, però, sottolineare la natura civica del progetto, confermando l’assenza di qualsiasi simbolo di partito nella futura coalizione. Il nostro è un progetto che non è contro nessuno, neanche contro i partiti – continua Pii –. C’è una visione pluriennale, quindi lungimirante e di lungo periodo, affinché si possa radicare la nascita di un gruppo dirigente che sia in grado di portare la città e il territorio di Colle a uno sviluppo equilibrato rimettendo la città al centro di un’area più vasta, quella della Valdelsa e della Regione Toscana. Questo è il progetto che Colle si merita".

La nota della coalizione civica si conclude con una richiesta di specifica: "L’associazione ‘Colle Sarà’, è l’associazione che raggruppa tutte le forze a sostegno di Piero Pii. Ogni forza, però, avrà la sua lista, così da formare una coalizione. Esclusi saranno i simboli di partito".

Parole dense di significato politico: si lascia intendere, infatti, che le liste a sostegno di Pii come minimo saranno due (’Su Per Colle’ e ’Io Cambio’). Il prossimo appuntamento della coalizione civica sarà al Teatro del Popolo mercoledì 27 settembre con una serata dedicata al mondo delle imprese e delle attività colligiane.