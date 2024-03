Elezioni a Castellina. Stiaccini è il candidato

È ufficiale il candidato a sindaco a Castellina in Chianti in continuità con l’amministrazione di centro sinistra di Marcello Bonechi è Giuseppe Stiaccini, classe ’69. Alle spalle una conoscenza amministrativa di tutto rispetto. Consigliere Comunale dal 1990 al 1994 e dal 1995 al 1999, sempre a Castellina in Chianti. Dal 2004 al 2009 è stato invece vice sindaco con delega al bilancio, turismo ed agricoltura, poi capogruppo con particolare incarico al coordinamento del Progetto Via Romea Sanese dal 2019 e nel 2022 nuovamente vice sindaco con turismo, agricoltura e Via Romea Sanese come deleghe. "Tanti castellinesi mi hanno chiesto di dare la mia disponibilità a candidarmi a sindaco della nostra Castellina – afferma in una nota Stiaccini –. A questa comunità devo tutto ciò che sono e a questa comunità ho sempre dato tutto ciò che sono come molti di voi con i quali ho potuto scambiare idee e consigli. Castellina mi ha formato come uomo e come cittadino ed a Castellina devo restituire quanto potrò in termini di affetto, di lavoro, di impegno". "Mi viene chiesto di fare un passo in avanti, di assumermi la responsabilità della candidatura a sindaco, che accetto volentieri nello spirito di servizio con il quale ho sempre agito e con il quale mi metto a disposizione in questa sfida, dove chiamo tutti, nessuno escluso, a darmi e a darci una mano Per Castellina ed il suo futuro – continua –. Metterò tutta la mia esperienza, ma soprattutto il mio amore per questa comunità in questa sfida. A voi tutti chiedo di fare lo stesso e sostenere questo percorso di futuro con idee, consigli, responsabilità e non ultimo con il voto".

Lodovico Andreucci