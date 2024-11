Elettricista esperto a Colle. Responsabile commessa

1 ELETTRICISTA – Azienda di Colle Val d’Elsa cerca un elettricista preferibilmente con esperienza in campo civile e nozioni impianti fotovoltaici. Cv a [email protected] o 0577958995

1 RESPONSABILE COMMESSA - Azienda di Colle Val d’Elsa cerca un responsabile commessa e gestione cantieri e ufficio tecnico. Se interessati/e inviare cv a [email protected] o chiamare 0577958995.

1 CUOCO DI MENSA – Agriturismo di Monteroni d’Arbia cerca cuoco con esperienza in preparazione delle pietanze che compongono il menù (pranzo e cena), preferibilmente nella ristorazione collettiva o in ristoranti e agriturismi. Gradito haccp. Contratto part time 36 ore settimanali in turnazioni/rotazioni (pranzo e cena), riposo alternato sabato/domenica. Contratto due mesi prorogabile, richiesta patente B e auto. Contatti: 055 3816325 [email protected].