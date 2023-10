Effusioni a luci rosse in Piazza sotto una coperta

Non è una leggenda metropolitana. Di quelle che spesso fanno impazzire i cronisti per verificarne l’attendibilità, tanto sono incredibili. E’ successo davvero che una giovane coppia straniera sia stata travolta dalla passione in maniera tale da non sapersi contenere. Iniziando a scambiarsi effusioni spinte, nascosta sotto una coperta ma in un luogo pubblico per non dare nell’occhio. Sì, proprio in Piazza del Campo. E’ accaduto ormai qualche giorno fa, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, quando era ancora pieno giorno. E la Conchiglia affollata di turisti, senesi e studenti. La polizia municipale, anche su input dell’amministrazione, sta cercando di tutelare il decoro per evitare che Piazza ed il centro storico diventino bivacchi. La sorpresa dell’agente della Municipale deve essere stata grande quando ha capito cosa in realtà stava succedendo sotto quella coperta. Altri dettagli non si conoscono, se non quello che è accaduto pubblicamente, sotto gli occhi della gente. E che a molti ha riportato alla mente il clamoroso spogliarello che avvenne prima del Palio, ormai molti anni fa, di una donna straniera che si presentò a seno nudo ad una finestra al Casato.

Ai due giovani focosi non è mancata di sicuro la sanzione dei vigili urbani per aver contravvenuto al Regolamento di polizia municipale. L’articolo 5 declina gli atti vietati suol suolo pubblico.

La.Valde.