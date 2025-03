Educare a ’navigare’ in modo sicuro e consapevole: il decalogo

L’accesso a Internet è parte della crescita dei più piccoli e proteggerli quando sono online è una responsabilità dei genitori. Per navigare in sicurezza occorrono consapevolezza e regole chiare. Bisogna dunque insegnare a riconoscere i rischi, conoscendo gli strumenti tecnologici e educando all’uso corretto della rete. Ecco alcune regole.

Il primo passo è informarsi, acquisendo competenze per guidare i figli nel digitale. I parental control, spesso gratuiti, permettono di filtrare contenuti, limitare il tempo online e monitorare l’attività. Tuttavia, la tecnologia non basta: è essenziale condividere l’esperienza, navigare insieme, esplorando siti sicuri e insegnando a distinguere le fonti affidabili.

Se si trovano contenuti inappropriati o violenti, bisogna agire immediatamente, bloccando il sito e segnalando l’abuso alle autorità. La protezione della privacy è cruciale: non bisogna mai condividere dati personali (nome, indirizzo, età) o informazioni sensibili. Anche i contesti contano: usare il computer in aree comuni, come salotto o cucina, aiuta a controllare la navigazione e risolvere velocemente situazioni critiche.

Servono inoltre regole e orari, per evitare l’uso eccessivo dei dispositivi, specialmente di notte. I social media vanno usati con prudenza: ricordare sempre che ogni contenuto postato lascia una traccia permanente. Condividere solo con amici fidati e bloccare utenti sconosciuti riduce i rischi.

Nessuna tecnologia sostituisce il ruolo educativo dei genitori. La sicurezza digitale nasce dal dialogo, dalla presenza e dall’educazione, per crescere utenti consapevoli.