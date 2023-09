Edificio volàno alle Scotte. Assegnati i lavori. Interventi da 51 milioni

L’Azienda ospedaliero universitaria Senese ha affidato i lavori di realizzazione dell’edificio volano, il primo progetto previsto nel masterplan della ristrutturazione da 298 milioni di euro del policlinico Le Scotte. E’ sarà anche la prima opera a partire, entro l’anno, visto che il nuovo edificio servirà ad ospitare temporaneamente tutti i reparti che di volta in volta andranno in cantiere. Con la firma del contratto i lavori sono stati affidati al Gruppo ECF impianti tecnologici e costruzioni spa, specializzato in edilizia sanitaria: la spesa stimata per l’intervento è pari a 51 milioni di euro, coperti dai finanziamenti assegnati all’Aou Senese, negli ultimi 18 mesi, grazie a risorse Pnrr, Fondo Complementare Regionale, Fondo Opere indifferibili e finanziamenti ex articolo 20.

"Il volàno – spiega il direttore generale Antonio Barretta - si svilupperà su una superficie pari a circa 11mila metriquadri, su sette piani. La sua costruzione è necessaria per il piano di trasferimenti scaglionato di degenze, sale operatorie e diagnostica dei lotti uno, due e tre, in modo da ristrutturare gli ambienti di provenienza. A regime vi saranno trasferite aree come le attività chirurgiche ed interventistiche ad alta complessità e specializzazione". "Stiamo rispettando i tempi previsti dalla tabella di marcia – aggiungono gli ingegneri Paolo Vecci Innocenti, direttore del Dipartimento tecnico e Agnese Pieracci, direttrice Programmazione e monitoraggio procedure di gara in area tecnica – anche in base alle scadenze per l’utilizzo dei fondi Pnrr. Entro novembre saranno effettuate le prime demolizioni nell’area tra il lotto 4 e il Dea attualmente occupata dal magazzino e dalla farmacia".

Tutte le novità e gli approfondimenti sul lotto volàno, il nuovo ingresso, l’efficientamento energetico e le opere previste dal masterplan, che cambieranno il volto e l’organizzazione dell’ospedale, saranno presentate poi venerdì, alle 15, presso il centro didattico Le Scotte, nel corso di un incontro pubblico. Per facilitare la partecipazione è stata messa a disposizione una navetta gratuita, su prenotazione, in partenza alle 14.30 dall’ex Campino di San Prospero.

Paola Tomassoni