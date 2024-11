Ecco "Il Borgo della castagna". Presentato il logo del paese nel giorno clou del Crastatone

di Giuseppe Serafini

Piancastagnaio borgo della castagna: lo è diventato ufficialmente da ieri, giornata clou de l 57esimo Crastatone. Cerimonia avvenuta nella saletta comunale alla presenza dell’assessore alla cultura Pierluigi Piccini, del vice sindaco con delega alle politiche agricole Fabiana Ciancimino, del professor Giuseppe Scapigliati e di numerosi rappresentanti dell’associazione dei castanicultori pianesi. C’era anche l’art director Michele Scalacci che ha disegnato e realizzato il logo grafico di ’Piancastagnaio Borgo della Castagna’, un titolo che condensa l’antica identità e il rapporto speciale che il paese ha da sempre avuto con il frutto autunnale per secoli pane e vita per l’ intera comunità. Il castagno, così come il nome del paese, che significa piana delle castagne, non poteva non essere ulteriormente valorizzato per le comunicazioni istituzionali, commerciali, turistiche e promozionali del paese. Il logo realizzato da Michele Scalacci raffigura la classica castagna nella piena maturazione aperta con il centro storico pianese che è il biglietto da visita del comune amiatino, e cioè l’ingresso principale con l’antica porta Aldobrandesca, piazza Castello con l’imponente Rocca anch’essa Aldobrandesca, l’oratorio di San Filippo Neri con il suo piccolo campanile a vela. Il logo e il titolo saranno utilizzati e presenti in tutte le iniziative del territorio di Piancastagnaio. L’iniziativa come detto ha avuto il suo battesimo ufficiale nel secondo giorno del Crastatone che ha visto la presenza di migliaia di ospiti e turisti arrivati nei giorni del lungo ponte di Ognissanti. Una pacifica invasione di gente proveniente da tutta Italia e dall’ estero a spasso tra le contrade secondo quanto affermato da alcuni dirigenti della Pro Loco di Piancastagnaio. D’ora in poi il logo ’Piancastagnaio Borgo della Castagna’ sarà assieme all’altro simbolo del Crastatone, il dipinto naif realizzato quarant’anni fa dal professor Marco Giubbilei, il principale messaggio comunicativo Pianese. Il Crastatone stesso nacque nel 1967 ad opera di un gruppo di cittadini che volevano valorizzare l’ unica peculiarità e ricchezza del paese. Da allora il Crastatone è forse la festa più importante del paese con le contrade e l’associazionismo del paese.