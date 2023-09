Ecco i nuovi panterini Battesimo per sedici C’è anche la nipotina del vicario: che gioia

Un momento toccante, quello del battesimo contradaiolo. Perché la Contrada ti taccoglie e da allora diventi parte di una famiglia molto speciale. Una cerimonia alla fontanina per questo ricca di emozioni e di gioia, di risate e persino di qualche lacrima quella di ieri, che ha visto timoniere il priore Paolo Vannuccini, affiancato dal capitano Franco Ghelardi. Un bel momento per tutti e in particolare per il vicario generale di Vannuccini che ha visto diventare panterina la sua piccolissima nipotina Martina. Ma ecco il nome di tutti e 16 i nuovi panterini: Andrea Cartocci, Margherita Ronzani, Tommaso Forzoni, Mia Collini, Pietro Cupelli Vuletic, Ginevra Pietrelli, Ernesto Pietrelli, Bianca Migheli, Alba Evelina Cason, Isabella Alvarez, Damiano Braglia, Alessio Ceccherini, Camilla Ceccherini, Martina Buccoliero, Filippo Vanni e Massimiliano Accordi.