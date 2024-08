Ecco chi va a prendere il cavallo. Ex vittoriosi e giovani meritevoli

Con lo sguardo rivolto al cielo oppure verso terra. Con qualche portafortuna nascosto nella montura o stretto in mano. A loro la Contrada ha affidato il compito di portare nella stalla il barbero che venerdì arriverà primo al bandierino . Per la Chiocciola ci sarà Vito Volpi. "Un contradaiolò doc - dice il capitano, Alessandro Maggi -, una persona altamente carismatica. Negli anni ’60 ha portato tre cavalli vittoriosi. E’ stato a lungo presidente di società, capitano e ha vinto tre Palii da mangino".

Nella Civetta il compito spetterà a Bernardo Biagi, ’Piddu’. "Fa parte di quel gruppo di contradaioli, tra i 20 e i 30 anni, che si danno tanto da fare. Un ragazzo serio" spiega il capitano Roberto Papei. E se a prendere il cavallo nell’Istrice sarà David Carone, il Leocorno ha ’chiamato’ Marco Ventani. "Se lo merita per tutto quello che ha fatto e fa per la Contrada" le parole del capitano Marco Minucci.

Per la Lupa, sotto le trifore, ci sarà Francesco Frati, ex rettore dell’Università e presidente della Mens Sana Basketball. Per il Nicchio a tentare la sorte Giacomo Oretti. "Un grande contradaiolo e tamburino vittoriso il 16 agosto 1998, quando io ero mangino", afferma il capitano Marco Bruni.

L’Oca, come a luglio, ha puntato sul capitano vittorioso (il 2 luglio 2011), Marco Bartali: "Ci sono tanti perché" commenta il condottiero di Fontebranda Stefano Bernardini. A tentare la fortuna nell’Onda Federico Brizzi. "Una persona estremamente positiva, con cui ho un rapporto speciale - sottolinea il capitano Alessandro Toscano -. Ha raccolto con entusiasmo la mia scelta. E sì, c’era già stato, nell’agosto 2017 (l’Onda vinse con Porto Alabe montato da Brigante ndr)".

Il capitano della Selva Andrea Causarano ha ’chiamato’ il giovane Pietro Bartali per "potergli regalare un po’ di gioia, in un momento difficile, dopo la scomparsa improvvisa del padre Alessandro". Solletica la Dea Bendata anche il Valdimontone. Sotto le trifore ci sarà Daniele Massari. "Da bambino, il 16 agosto 1990 tirò su la ghiandina che ci dette in sorte Pytheos" svela il capitano Aldo Nerozzi.