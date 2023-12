E’ scomparso a 86 anni Franco Cecconi. Imprenditore conosciuto e apprezzato

Lutto nel mondo imprenditoriale della Valdelsa. All’età di 86 anni si è spento ieri Franco Cecconi (foto), imprenditore molto conosciuto e apprezzato nel suo lavoro attraverso i decenni. Era nato il 3 novembre 1937 a Poggibonsi, dove ha vissuto in pratica per tutta la vita. Insieme con sua moglie Gabriella Battiston, nel 1962, aveva creato la Unibloc, azienda, con sede nell’area industriale di Pian dei Peschi a Poggibonsi, che da oltre 60 anni realizza prodotti per l’edilizia. Franco Cecconi aveva dato vita, nel suo lungo cammino da capitano di impresa, anche ad altre attività che ancora oggi riscuotono un notevole successo sul territorio e oltre. Un grande imprenditore che nei valori della serietà e della correttezza ha fondato il suo stile di vita come sottolineano le persone che hanno seguito da vicino il suo percorso. I figli di Franco Cecconi, Angela e Riccardo, lo ricordano come un punto di rifermento sempre presente. Nella giornata di domani alle ore 10 i funerali nella chiesa di Santa Lucia a San Gimignano.