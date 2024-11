E’ nato Edoardo, nipote di Bucefalo

Un periodo particolare, quello fra luglio scorso

e l’autunno. In controtendenza con la crisi delle nascite di cui tanto si parla in Italia. Molti fantini sono infatti diventati padri, qualcuno per la prima volta – vedi Gingillo e Scompiglio – altri invece hanno gioito per il secondogenito, è il caso di Grandine e di Alessandro Cersosimo, per esempio.

Ieri pomeriggio l’ennesimo fiocco azzurro, questa volta in casa di Niccolò Farnetani, fantino e figlio d’arte, suo padre è Bucefalo. Al policlinico Santa Maria alle Scotte è venuto alla luce, intorno alle 16.30, Edoardo. Mamma Vanessa sta bene e si coccola il piccolo insieme al fantino e a nonno Bucefalo.