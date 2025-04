E’ morto Vanni, lutto nella Lupa. Ha realizzato Palio e Masgalano: "E’ stato un artista di ricerca"

E’ morto l’artista senese Giuliano Vanni. Pittore e scultore, contradaiolo della Lupa. Ricordiamo il bellissimo e particolarmente innovativo Drappellone dipinto dall’artista nel 1983 e vinto dal Leocorno e il Masgalano del 2006, offerto dai Donatori di Sangue e vinto dalla Civetta.

"Oltre ad una serie di mostre realizzate in Italia e all’estero, le sue opere fanno parte di collezioni private e pubbliche come il Monte dei Paschi di Siena, Collezione Barton e Eicher, Est Orange, New Jersey, Il Museo di Arte sacra di Assisi ed altre. Ha realizzato opere permanenti collocate in alcune chiese senesi come la Chiesa di San Mamiliano in Valli e la Chiesa della Compagnia di Valli e le formelle dei confini del territorio commissionate dalla Contrada del Leocorno, oltre che altre sculture in bronzo installate in altre zone della città. Si ricorda la splendida mostra antologica presso i Magazzini del Sale di Siena nel 2012, mostra che ha dato vita ad un catalogo edito dagli Ori con i testi di Mauro Civai, Esther Biancotti, Gabriele Borghini ed Eugenia Vanni. Ha preso parte anche ad una serie di mostre insieme alla figlia Eugenia, tra cui ’La firma sul Fronte’ SpazioSiena, 2019 e ’Qui dunque sono’ 2024, presso lo spazio riss(e) a Varese. Giuliano Vanni – così lo ricordano i figli Eugenia e Cesare – è stato un artista estremamente di ricerca, specialmente in ambito pittorico e le sue opere, anche le meno recenti, sono ancora oggi considerate di grande contemporaneità. Figura molto introversa, poco incline ai corteggiamenti di cui oggi troppo spesso il sistema dell’arte si nutre, ha sempre fatto del suo lavoro un’esperienza totalizzante, tale da coincidere con la vita stessa. La sua ricerca artistica, di grande onestà intellettuale, sarà da esempio anche per le generazioni future. Ne siamo certi".