E’ morta Natalia Vitale, già preside dell’Istituto comprensivo 2

Lutto nel mondo della scuola per la scomparsa di Natalia Vitale (nella foto). Si è spenta a soli 54 anni la dirigente che aveva presieduto l’Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi nel 2019-2020. Un solo anno scolastico, ma pieno di attività. Durante il periodo a Poggibonsi di Natalia Vitale, infatti, la Leonardo Da Vinci ottenne la sezione musicale e in più la stessa scuola media si distinse per la conquista del diploma di merito al prestigioso concorso indetto dall’Ordine dei giornalisti a livello nazionale per il giornale scolastico "Leo-Scoop". Al termine dell’esperienza a Poggibonsi – sostituita temporaneamente da Luca Guerranti e poi dall’attuale dirigente Maresa Magini – la preside Vitale, ricordata anche per la gentilezza e per il tratto umano, si era trasferita nella sua terra di origine, in Campania, alla guida del secondo circolo didattico di Sarno. I funerali si sono svolti ieri A Roccapiemonte (Salerno). Lascia il marito e un figlio.

Paolo Bartalini