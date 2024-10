E il sindaco Volpini scrive una lettera al prefetto

E’ stata ritrovata la Mitsubishi rubata domenica in un area chiusa di via Seggiano ad Abbadia San Salvatore. E’ stata abbandonata a San Casciano Val di Pesa nell’area di Firenze Metropolitana. All’interno c’erano i due fucili che i ladri hanno portato via dalla fuciliera. L’intrusione nell’appartamento di Pasquale Volpe si verifica tra le diciotto e le 2015 quando in casa non c’era nessuno. Al rientro l’uomo si accorge che il cancello dell’area privata è stato forzato. L’auto, chiusa e ben custodita, era sparita. I ladri, entrati dalla finestra posteriore della cucina, hanno rovistato tutto quanto era possibile prendendo oggetti in oro e le chiavi della macchina. Sono entrati in garage, hanno forzato la fuciliera. Le doppiette sono state sistemate in macchina e quindi la fuga. Hanno agito con calma e determinazione, come se fossero a conoscenza dell’ora del rientro dei proprietari. Auto ritrovata in custodia dai carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.

Il secondo furto è stato consumato in un appartamento vicino a quello di Pasquale Volpe. Anche qui stessa tecnica, stessa ricerca. I ladri puntano, soprattutto, a soldi e oggetti in oro. Due furti consumati nel giorno del ritorno all’ora solare, quando fa notte presto. Due furti che hanno fatto "scattare" la preoccupazione tra i cittadini che temono il ripetersi di molteplici eventi come si sono registrati nello scorso inverno, i più prima della fine dell’anno. Interpretando il pensiero dei cittadini il sindaco, Niccolò Volpini, nel rinnovare la piena fiducia nelle quotidiane attività dei carabinieri e delle forze dell’ordine tutte ha investito del problema il prefetto. Il fine è quello di ottenere l’assicurazione di uomini adeguati per un controllo h24 del territorio.