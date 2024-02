È già tempo di Giostre. Sarteano e Montisi, i nomi

Agosto ancora è lontano ma le contrade non stanno di certo ferme, lavorando per preparare tutto al meglio ed essere pronte per il momento più atteso. Iniziamo dalla Giostra del Saracino di Sarteano che ogni ottavo mese dell’anno, per Ferragosto, accende animi e passioni dei contradaioli con la manifestazione nel cuore del paese. La novità è che sono state svelate le liste dei giostratori, tra conferme e volti nuovi: Sant’Andrea, con il capitano Mattia Salvadori, ha riconfermato Nicolas Faenzi, raggiunto in scuderia dai veterani Gianni del Grasso e Claudio Rossi. La Contrada di San Lorenzo, guidata da Maurizio Pippi, sceglierà invece tra Luca Betti, Nicola Rossi e Mauro Montini.

Nessuna novità per San Bartolomeo, capitanati da Massimo Nocchi, che ha inserito in busta i riconfermati Michele Cappelletti e Marco Mazzuoli mentre i gialloviola della Santissima Trinità, condotta dal capitano Federico Pizzinelli, a fianco dei confermati Giacomo Perugini e Piergiorgio Perugini ha inserito in lista Sebastiano Tamagnini. Tutto invariato anche per San Martino (capitano Francesco Ciaccioni) con Tony Bartoli, vincitore delle Giostre del 2022 e 2023, Giordano Falsetti e Riccardo Manfrè. Solo un giostratore scenderà poi in pista il 15 agosto.

E per la Giostra di Simone di Montisi? Le ultime notizie in arrivo ci dicono che tre cavalieri dovrebbero essere nuovi, l’unica conferma sarebbe quella di Andrea Vernaccini, plurivittorioso con Castello e che continuerà con la stessa contrada. La Piazza non ha ufficializzato il sostituto di Adalberto Rauco che è stato ingaggiato dalla Quintana di Ascoli mentre la Torre punta su Niccolò Paffetti di Arezzo che ha vinto una Giostraccia con i colori della Piazza. Per quanto riguarda San Martino, la scelta è ricaduta sul sarteanese Guido Gentili. Anche a Montisi l’appuntamento è ad agosto.

Luca Stefanucci