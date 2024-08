Due Palii, dieci debuttanti. Remorex ancora escluso

Un po’ di cifre e statistiche legate alla tratta e all’assegnazione.

Cadute alla tratta Quattro cadute nelle cinque batterie tornano nel quadro statistico della tratta, dopo il luglio 2012. Curiosità su Murtas: ieri è caduto da Anda e Bola, nel 2012 da Bingo Bongo.

Presenze alla tratta Anche ieri Tittia non è andato ai canapi della tratta: solo dieci presenze e ultima apparizione nell’agosto 2007. Chi aumenta la striscia di presenze è Columbu che con le tre batterie di ieri ha collezionato, dal luglio 2005, 61 gettoni.

Vittorie da scosso alla tratta Anda e Bola ha vinto scosso la batterie; non accadeva dall’ottobre 2018, quando Ricceri cadde da Sunto.

Remorex Per lo ’zio’ degli equidi è stata la tratta numero 14; rispedito nella stalla per la quarta volta consecutiva. Restano 4 i Palii corsi dal ’biondo’, due vittorie da scosso.

Unamore Otto gettoni di presenza alla tratta e, ancora una volta, non sarà tra i canapi. A montarlo in cinque occasioni Cersosimo; due da Bitti e una da Dinopes. Cersosimo ha vinto tutte le cinque batterie disputate.

Tabacco e Veranu Stessi numeri di coscia di Provenzano per i due cavalli che hanno fatto il Palio. Per Tabacco il 31, per Veranu il 10; la combinazione non c’entra.

Quattro debuttanti Sei debuttanti a Provenzano, 4 ad agosto; complessivamente il 2024 ha visto ben dieci debuttanti sul tufo. L’ultimo Palio con quattro debuttanti è luglio 2017.

Non debuttanti Tabacco in vetta alla classifica: 7 Palii corsi; 5 Viso d’Angelo, 2 Veranu, 1 Zenis, Ares Elce, Brivido Sardo; gli ultimi due debuttanti a luglio.

Onda dopo nove anni Dopo ben 9 anni (agosto 2015 con Preziosa Penelope) l’Onda si ritrova un cavallo debuttante in stalla.

I ballottaggi della Selva Nono e decimo ad abbandonare Piazza. La Selva dallo scorso secolo si è trovata in questa condizione per ben 18 volte. Uscendo nona vanta una sola vittoria (luglio 1962); mentre da decima ben cinque (due con Panezio).

Chiocciola ultima ad uscire Non ha mai vinto la Chiocciola che è uscita per ultima da Piazza nelle precedenti 14 occasioni del secolo. Curiosità dell’attuale nel luglio 2022 con Zentile.

Leocorno primo ad uscire Già accaduto dallo scorso secolo in 15 occasione, con una vittoria nel luglio 1993.

La combinazione per Viso d’Angelo Ieri Viso d’Angelo è stato assegnato per terzo all’Istrice ed aveva il numero d’orecchio n. 6. Stessa combinazione che si è verificata lo scorso agosto nell’Aquila.

Sergio Profeti