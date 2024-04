Due giorni di ’Valdichiana eating’. L’evento a San Casciano dei Bagni

Una due giorni, sabato 6 e domenica 7 dalle 10 alle 19, per scoprire, assaggiare e acquistare i prodotti tradizionali della Valdichiana Senese, Aretina e della Val d’Orcia. Torna ’Valdichiana Eating – Mercato dei produttori a Km0’, il progetto/evento ideato per dare visibilità e riconoscimento ai produttori locali. Sarà la centrale piazza Matteotti di San Casciano dei Bagni ad ospitare il mercato: dall’aglione della Valdichiana ai formaggi pecorini, dalle confetture di frutti antichi ai salumi di Cinta senese Dop, dallo zafferano al tartufo passando per ortaggi, miele, cereali e legumi e ovviamente vino e olio extravergine d’oliva della zona. Previste anche iniziative collaterali legate alla cultura e alle tradizioni locali. "Sono stati numerosi i produttori che hanno aderito, un riscontro positivo che testimonia come Valdichiana Eating sia conosciuto e apprezzato in tutto il territorio", dichiara il presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Doriano Bui, organizzatrice dell’evento.