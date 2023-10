Due appuntamenti con Siena Energie

Siena Energie partecipa al cambiamento. Un doppio appuntamento per la tematica energetica in quel di Colle. Le comunità energetiche rinnovabili: che cosa sono, a cosa servono, come si costruiscono. Per chiarire questi aspetti l’occasione è quella di martedì 24 ottobre al salone Coop alle 17,30 in Via Diaz, 29, sostanzialmente sopra il supermercato. L’altro appuntamento è alla casa comunale alle 21.30 Via F. Campana, 18. In tutte e due le occasioni interverranno Alessandro Vigni, il presidente di Sienaenergie ed Alessandro Donati, il sindaco di Colle. Sienaenergie è una Comunità Energetica Rinnovabile, ovvero un insieme di persone, aziende ed istituzioni che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili, con vantaggi per l’ambiente, benefici economici e sociali per tutta la comunità.