Drusilla Foer sbarca al ’Porto’ Bottega26, serata d’eccezione

di Fabrizio Calabrese

È sicuramente uno degli appuntamenti più attesi e da non perdere della stagione 20222023 di Bottega26 a Poggibonsi. Questa sera alle 22,30 sul palcoscenico che si trova al civico 25 di località Fosci, ci sarà Drusilla Foer. Ospite d’eccezione dello spazio ’La Bottega del Porto’, ideato e curato da Renzo Rubino proprio per Bottega26 che in alcune occasioni si trasforma in un porto di mare. Renzo Rubino, artista pugliese ma legato alla Valdelsa perché ha vissuto a Colle, ripropone a Bottega26 l’idea di incontro (caratteristica dei porti dì mare) e scambio interculturale tra artisti che sta alla base di ’Porto Rubino’, il suo fortunato festival estivo.

Renzo Rubino incontra grandi ospitiartisti di livello nazionale che gravitano nel mondo dell’arte a 360 gradi: musicisti, attori, scrittori. Questa volta sotto i riflettori ci sarà Drusilla Foer con il suo aplomb elegantissimo e caustico, il suo bon ton ironico e la sua colta raffinatezza. "Cosa scaturirà dall’incontro di questi due artisti è impossibile da prevedersi - spiegano gli organizzatori dell’evento - non resta che esserci!".

Renzo Rubino di solito porta sul palco con sé artisti amici per raccontare la musica, il mondo dello spettacolo e i suoi dintorni in modo diverso, inaspettato, personale, innamorato.

"Ho un certo numero di anni che tendo a non prendere in considerazione – dice di sé Drusilla Foer nelle proprie pagine web – qualcuno mi definisce un’icona di stile, ma tenderei a lasciar perdere. Altri credono che sia una fashion icon, figuriamoci. Quello che è certo è che sono senese, sono cresciuta a Cuba dove la mia famiglia si trasferì perché babbo mio era diplomatico. La stampa adora definirmi una nobildonna. Non lo sono affatto".

La cena, sottolineano da Bottega 26, è sold out ma è comunque possibile andare per assistere all’incontrospettacolo e bere qualcosa. Non occorre prenotazione.

Per accedere a Botterga 26 è sempre necessario richiedere la tessera associativa tramite il sito www.bottega26.it. La tessera va richiesta in anticipo e si ritira e si paga la sera stessa dell’evento. Costa cinque euro. "La stagione 2022-2023 – scrivono da Bottega 26 - sta finendo e questa è davvero una di quelle serate da non perdere. Non si può dire che non sia stato complesso portare a casa il risultato, ma noi non siamo gente che si fa scoraggiare. Quindi ci siamo!". Informazioni al 388 0519391.