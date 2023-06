Dottorati di ricerca con 36 posti disponibili Domande entro il 15

Sono 36 i posti, con o senza borsa, disponibili per l’accesso ad alcuni corsi di Dottorato di Ricerca del 39° ciclo dell’Università di Siena. I bandi sono aperti per i Dottorati: Economics; Scienze giuridiche; Ingegneria e scienza dell’Informazione e Storia dell’Arte. Il termine per presentare la domanda di ammissione è il 15 giugno alle ore 14. Le istanze di partecipazione devono essere presentate sulla ’Segreteria online’, dal sito di Ateneo.

I bandi degli altri Corsi di Dottorato programmati per questo anno accademico saranno pubblicati successivamente. Ai corsi di dottorato di ricerca si accede successivamente al conseguimento del titolo di laurea magistrale. L’elenco completo dei Corsi di Dottorato di Ricerca è pubblicato alla pagina web:

www.unisi.itricercadottorati-di-ricercadottorati-di-ricerca-39-ciclo.