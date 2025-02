Dopo il rinvio è l’ora del Carnevale. Tutto pronto per domenica prossima

Il sipario sul carnevale delle ‘Contrade’ di San Gimignano domenica scorsa è rimasto chiuso causa pioggia. I due rioni Maremma e Piazzetta sono pronti per la prima uscita domenica prossima intorno alle 15 per dare il via alla tradizionale festa d’inverno nelle piazze e per le strade. La nobile contrada di Piazzetta farà il suo ingresso da porta San Matteo con ‘Il drago dei desideri’ che sarà seguito dal ‘Mistero degli abissi’. Dall’altra parte della barricata Maremma da porta San Giovanni si presenta il carro ‘Aborigeno’ e degli ‘Alieni’ e naturalmente il tradizionale carro della Musica da discoteca o giù di lì. Insomma l’associazione del Carnevale di San Gimignano continua con volontà e passione il suo cammino con il patrocinio del Comune e soprattutto dal lavoro dei volontari "operai, manovali e artisti" del carnevale delle contrade di San Gimignano.

Romano Francardelli