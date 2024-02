Don Milani, incontro a Castelmuzio

Nel contesto della Festa della Toscana, che per l’edizione corrente è dedicata al centenario dalla nascita di Don Milani, il Comune di Trequanda ha organizzato un incontro pubblico che si terrà sabato 10 febbraio alle 16 a Castelmuzio, al Centro servizi per l’olicoltura. Protagonista dell’incontro sarà Sandra Passerotti, autrice dei libri ’Le ragazze di Barbiana’ e ’Non bestemmiare il tempo’: durante la presentazione, che sarà coordinata da Sara di Crescenzio, sarà possibile approfondire le opere dell’autrice e ricordare l’importanza di Don Milani per la storia recente della nostra Regione e non solo. L’evento si svolge con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e la collaborazione dell’associazione Castelmuzio Borgo Salotto e la libreria Libraccio di Firenze.