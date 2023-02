Domenica l’appuntamento con Colle Maschere

Torna il più grande carnevale della Valdelsa, ovvero Colle Maschere. Il carnevale colligiano organizzato dalle associazioni colligiane. Torna dopo due anni di assenza e si prepara a farlo in grande stile. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio dalle ore 15, in piazza Arnolfo e vie limitrofe, patrocinato dal Comune. Torna così uno degli eventi che più si era contraddistinto tra i carnevali della provincia senese, per far vivere a bambini e famiglie presenti la fine del Carnevale grazie all’unione delle forze delle tante associazioni ed il supporto dell’amministrazione. L’associazione La Scossa, capofila del comitato Colle Maschere, ha riunito molte associazioni del territorio colligiano (Pubblica Assistenza, Vab, Amici del Musical, Grg la Badia, Mosaico, RiColleghiAmo, Misericordia, Proloco, club scherma Colle di val d’elsa, COSEV, rioni di Gracciano, pattinaggio polisportiva olimpia) che si sfideranno in una gara di mascherine e carretti, per regalare un momento di gioia e festa a tutte le famiglie. Torna anche il bando rivolto alle scuole elementari con il concorso "se avevo le rote ero un carretto" per sbizzarrirsi nella realizzazione di un piccolo carro, con i propri insegnati e genitori, che concorrerà alla vincita di un premio spendibile in materiale scolastico. Per gli amanti della fotografia torna, invece, insieme alla kermesse, anche il concorso fotografico organizzato dal gruppo fotografico Mosaico, con premi in palio per i migliori scatti.

