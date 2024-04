Domenica la Giornata mondiale della salute. Screening e consulenze in farmacia

Screening gratuiti presso la farmacia comunale numero 1 di viale Vittorio Veneto e consulenze odontoiatriche in piazza Matteotti. Con queste iniziative il Comune celebrerà la ’Giornata Mondiale della Salute’ di domenica, organizzate con l’Asp Città di Siena e Università degli Studi. "Già tanti cittadini – commenta l’assessore Giuseppe Giordano – hanno aderito all’iniziativa che offre la possibilità di monitorare lo stato di salute. E’ un’occasione per cui ringrazio Asp ‘Città di Siena’, in particolare il presidente Guido Pratesi, il direttore della farmacie comunali Paolo Savigni e tutti i farmacisti Asp impegnati nell’iniziativa, e Università, in particolare Simone Grandini del corso di laurea in Dentistry e Marco Ferrari di igiene dentale". A Siena domenica 7 aprile sarà possibile effettuare screening gratuiti presso la farmacia comunale numero 1 dalle 9 alle 19, e nello specifico: monitoraggio del grado di saturazione dell’ossigeno, del quadro glicemico, della pressione arteriosa, controllo del peso corporeo e dell’indice di massa corporea. Sarà inoltre possibile ricevere una consulenza odontoiatrica gratuita, dalle 10 alle 13 in piazza Matteotti, dove sarà allestito un apposito gazebo.