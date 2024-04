Domani via alla bonifica della condotta di via dei Mille

Subito dopo le festività pasquali, Adf annuncia la bonifica di 215 metri di condotta idrica in via dei Mille, nel tratto tra via XXV Aprile e l’ingresso del parcheggio Stadio, con investimento di 140mila euro. La bonifica nel tratto di via dei Mille prevede la sostituzione della condotta con una in ghisa di pari diametro, saranno poi rifatti i pozzetti esistenti nel segmento interessato dai lavori e realizzate due nuove camere di manovra. L’intervento prenderà il via domani e si concluderà in poco meno di due mesi. Nel corso dei lavori potrebbero rendersi necessarie chiusure del flusso idrico.