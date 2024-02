"Domani partita fondamentale. I tifosi ci aiutino"

"La partita di domani è fondamentale". Non ha usato giri di parole Daniele Marucci, guardia della ‘Note di Siena’ Mens Sana in vista del match contro Pino Dragons. "Veniamo dal turno di riposo e la stiamo preparando molto bene – ha proseguito l’ex giocatore di Spezia -. Vogliamo arrivarci concentrati anche se non sarà facile perché Pino è una squadra giovane, che ha qualità ed è abile a prendere i tiri nei primi secondi dell’azione. Mi aspetto una gara ad alta intensità". Contro Firenze potrebbe esserci il roster al completo anche se Puccioni sarà impiegato, nella migliore delle ipotesi, part time. "Brambilla è tornato definitivamente mentre Puccioni, sta recuperando e spero possa rientrare perchè ci sta mettendo molto impegno e determinazione. Per noi è fondamentale essere al completo perché ci consente di avere più rotazioni ed essere più freschi nel finale. Spero ci possano essere tanti tifosi a vederci perché la posta in palio conta molto".