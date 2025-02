"Docenti per le Scuole e incarichi ospedalieri"

Sul fronte universitario l’AOU Senese ha appena raggiunto una nuova intesa con l’Università di Siena per il reclutamento di docenti dell’area medica che saranno assunti a valere sulle risorse del bilancio del policlinico. "L’obiettivo di tale accordo - spiega il direttore generale Antonio delle Scotte, Barretta – è di divenire presto sede di scuola di specializzazione in alcune discipline ad oggi prive di tali percorsi formativi post laurea (per esempio, cardiochirurgia, nefrologia e urologia) e di potenziare l’attività assistenziale, di ricerca e formazione nei programmi di trapianto, una delle punte di diamante dell’Azienda".

Poi ci sono i concorsi: "Attualmente – ancora il dg – è in corso la procedura per il reclutamento di un professore di Chirurgia cardiaca cui dovrà seguire, entro quest’anno, il reclutamento di un ricercatore nello stesso settore scientifico disciplinare. Sempre nel 2025 saranno banditi posti universitari nei seguenti settori disciplinari: Anatomia Patologica, Anestesiologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Neuroradiologia e Chirurgia Plastica. L’accordo si estende al 2026, anno in cui recluteremo altri docenti dell’area medica il cui apporto sarà fondamentale anche per irrobustire l’attività assistenziale. Invece, per quanto riguarda il personale ospedaliero sono in corso, ovvero saranno attivate entro l’anno, le procedure concorsuali per la copertura degli incarichi di Direzione di Struttura complessa delle seguenti unità organizzative: Stroke Unit, Cardiologia Interventistica, Oncologia Medica, Farmacia Ospedaliera e Terapie cellulari ed Officina Trasfusionale. A seguito di queste assunzioni avremo quasi completamente reso stabili le figure dei direttori di struttura, mentre, fino a qualche anno fa, circa il 25% delle strutture non disponeva di un direttore con incarico stabile".