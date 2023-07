Distretto sanitario a Poggibonsi Riprendono le attività dopo lo stop

Distretto di Poggibonsi, alcune delle attività riprendono all’interno dell’edificio di via della Costituzione angolo via Monte Sabotino. Ecco dunque un altro aggiornamento del quadro, a distanza di circa un mese e mezzo dai provvedimenti per ragioni di sicurezza assunti dalla Asl Toscana Sud Est a partire dalla fine di maggio, precisamente da martedì 30, con le successive modifiche ai servizi e i temporanei trasferimenti in altre strutture (che stanno tuttora ospitando dei servizi in attesa di ulteriori novità).

Come spiega l’Azienda, da lunedì prossimo 17 luglio l’ambulatorio infermieristico riprenderà la propria attività in via della Costituzione a Poggibonsi in orario lunedì-sabato dalle 10.30 alle 12.30. Numero di telefono da contattare per parlare con il personale infermieristico: 0577 994013. Anche l’Anagrafe Sanitaria ha ripreso le attività in via della Costituzione a Poggibonsi con i seguenti orari da tenere in cosiderazione ad opera degli utenti: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Numeri di telefono 0577 994001994018. Mail: [email protected]

Inoltre, e qui siamo in presenza di una novità, l’Igiene Pubblica è raggiungibile in un’altra sede a Poggibonsi, in via di Salceto al civico 91, nei palazzi che compongono il cosiddetto quartiere direzionale di Poggibonsi.

In questa prima fase, oltre all’accesso diretto come spiega la Asl, sarà possibile contattare il servizio dell’Igiene pubblica del territorio tramite il seguente indirizzo mail: [email protected]

Variazioni che permettono dunque agli utenti di "ritrovare" almeno una parte dei servizi nella collocazione originaria, precedente ai provvedimenti del 30 maggio. Era stata del resto la direttrice della Zona Distretto Alta Val d’Elsa, Biancamaria Rossi, in una recente intervista a ’La Nazione di Siena’, a indicare come prioritaria l’esigenza di ricollocare nella struttura di via della Costituzione alcuni servizi, sulla base di quanto previsto dalla normativa sia nazionale che regionale. Questo anche perché, come ha spiegato nella stessa occasione la dottoressa Rossi, "l’edificio di via della Costituzione diventerà sede di casa della comunità Hub, con servizi obbligatori che dovranno trovarvi sistemazione".

Paolo Bartalini