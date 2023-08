Dispersi nei boschi del Senese, sei persone recuperate grazie al gps

Siena, 21 agosto 2023 – Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 agosto, doppio intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, per la ricerca e il recupero di 6 persone, in due distinti interventi, disperse in zone boschive.

Il primo intervento è avvenuto nella zona compresa tra le località di Scalvaia e Cerbaia, nel comune di Monticiano. Per il secondo la zona interessata è stata quella dei canaloni del Farma. Tutte le persone, individuate dalla sala operativa dei vigili del fuoco tramite la localizzazione dei telefoni cellulari, sono state accompagnate fino ai propri mezzi e non è stato necessario l'intervento del personale sanitario.