Disoccupazione agricola Ultimi giorni per chiedere l’indennità

La Flai Cgil di Siena ricorda ai lavoratori agricoli che hanno avuto, nel corso del 2023, un rapporto di lavoro agricolo e che potrebbero aver diritto alla disoccupazione agricola – nello specifico i dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura e quelli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno – che la domanda va presentata entro oggi. E’ possibile rivolgersi al sindacato ai seguenti numeri: per l’Amiata e la Val di Chiana al 348 2843342, per la Val d’Elsa al 347 7139452, per Siena e la zona senese al 342 7708824.